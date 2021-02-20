Главврач Коммунарки сообщил о последствиях отказа от маски после вакцины 

Главный врач Денис Проценко рассказал о последствиях отказа от ношения маски после введения первой дозы вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил в программе «Вести».

«Если говорить про двухкомпонентную вакцину (…) после первой инъекции иммунитет очень быстро не образуется», — пояснил врач.

По его словам, период от первой до второй дозы наиболее сложный психологически. Также однако от средств индивидуальной защиты и социальной дистанции в это время может привести к заболеванию.

Проценко подтвердил, что случаи заболевания в период вакцинации уже зафиксированы. При этом неоконченная вакцинация на ход болезни не влияет.

Также врач поделился своим опытом. Он переболел коронавирусом и сделал прививку в канун Нового года.