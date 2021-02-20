Россия зарегистрировала третью вакцину от коронавируса 

Минздрав сообщил, что в России зарегистрирована еще одна вакцину от COVID-19. "КовиВак" создали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН

По словам Михаила Мишустина, первые 120 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Разработчик также планирует выйти на международные рынки.

Препарат "КовиВак" — не просто третий по счету после "Спутника V" и "ЭпиВакКороны", но и третий по виду. Его разработали на основе целого инактивированного коронавируса. При введении организм распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем должен быть готов ко всем его проявлениям.

По мнению директора Центра имени Чумакова, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова, "КовиВак" будет эффективен и против мутировавших штаммов, поскольку в нем использован вирус целиком, а не фрагменты его генома.

Клинические испытания начались в начале октября, пока нежелательных проявлений не выявили. Скоро завершится вторая фаза исследований.