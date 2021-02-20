Иммунолог рассказала об устойчивых к COVID-19 людях 

Иммунолог, доктор медицинских наук Анна Топтыгина рассказала о том, что существуют люди устойчивые к коронавирусу. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Существует такая вещь, как перекрестный иммунитет, когда имеющаяся у человека защита к какому-то вирусу или бактерии спасает от другого. У переболевшего когда-то человека есть клетки иммунной памяти, которые в ситуации опасности тут же активизируются»,

— поделилась Топтыгиа.

Она также добавила, что если прежний перенесенный вирус был хотя бы немного похож по антигенам, то организм распознает его как знакомый и будет активнее бороться с ним.