Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Иммунолог рассказала об устойчивых к COVID-19 людях 

Мария Грибова 1 час назад
Иммунолог рассказала об устойчивых к COVID-19 людях
Фото: РИА Новости
Иммунолог, доктор медицинских наук Анна Топтыгина рассказала о том, что существуют люди устойчивые к коронавирусу. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Существует такая вещь, как перекрестный иммунитет, когда имеющаяся у человека защита к какому-то вирусу или бактерии спасает от другого. У переболевшего когда-то человека есть клетки иммунной памяти, которые в ситуации опасности тут же активизируются»,

— поделилась Топтыгиа.
Она также добавила, что если прежний перенесенный вирус был хотя бы немного похож по антигенам, то организм распознает его как знакомый и будет активнее бороться с ним.
Ранее «Рамблер» писал о том, что нарколог заявил, что после коронавируса невозможно уйти в запой.
Видео дня. Какие продукты помогут очистить сосуды
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В каких позах опаснее всего спать
08:34
В каких позах опаснее всего спать
ЗОЖ
Почему зубы мудрости растут криво
08:01
Почему зубы мудрости растут криво
Наука
Продукты, которые помогут очистить сосуды
04:49
Продукты, которые помогут очистить сосуды
ЗОЖ
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
06:14
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Болезни и лекарства
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Правда ли, что плакать полезно
05:20
Правда ли, что плакать полезно
Наука
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
01:04
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
Коронавирус
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
11:43
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
ЗОЖ
Деменция: как правильно общаться с больными
03:09
Деменция: как правильно общаться с больными
Болезни и лекарства
Первые признаки проблем с сердцем
12:15
Первые признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение