Иммунолог рассказала об устойчивых к COVID-19 людях 

Иммунолог, доктор медицинских наук Анна Топтыгина рассказала о том, что существуют люди устойчивые к коронавирусу. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
«Существует такая вещь, как перекрестный иммунитет, когда имеющаяся у человека защита к какому-то вирусу или бактерии спасает от другого. У переболевшего когда-то человека есть клетки иммунной памяти, которые в ситуации опасности тут же активизируются»,
— поделилась Топтыгиа.
Она также добавила, что если прежний перенесенный вирус был хотя бы немного похож по антигенам, то организм распознает его как знакомый и будет активнее бороться с ним.
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