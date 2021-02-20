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Нарколог заверил, что после коронавируса невозможно уйти в запой 

Даня Виттиг 2 часа назад
Нарколог заверил, что после коронавируса невозможно уйти в запой
Фото: depositphotos.com
После перенесённого COVID-19 люди часто отмечают ухудшение психологического состояния. Некоторые пытаются "лечить" апатию алкоголем, но тщетно.
Врач-психиатр и нарколог Игорь Лазарев объяснил, что организм после болезни слишком изношен, чтобы вынести ещё и запой. Его слова передает NEWS.ru
Постковидный синдром проявляется в виде повышенной утомляемости и упаднических состояниях. Употребление алкоголя в эти моменты может только ухудшить настрой.
Врач напомнил жителям России, чт проблемы невозможно решить горячительными напитками. Поэтому с алкоголем нужно быть очень осторожными, особенно после болезни.
Ранее "Рамблер" сообщал, как люди повторно заражаются COVID-19.
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