Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о случаях повторного заражения COVID-19. Об этом он побеседовал в ходе интервью с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1».

Медик подчеркнул, что наблюдения по случаям такого рода невозможно отследить, потому что они единичные.

"Сейчас поймал себя на мысли, может быть, мы их поэтому не видим, что они не госпитализируются, протекая легко",

— сказал Проценко.

Как отметил врач, у всех, кто повторно попадал в больницу, коронавирус протекал в состоянии средней тяжести, а в реанимацию таких пациентов не отправляли.

Проценко отметил снижение заболеваемости во всех регионах России.

В Коммунарке, как рассказал врач, на данный момент находится более 600 пациентов, в реанимации — приблизительно каждый третий.