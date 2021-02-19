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Ученые нашли причину тяжелых осложнений от COVID-19 в антителах 

Даня Виттиг 2 часа назад
Ученые нашли причину тяжелых осложнений от COVID-19 в антителах
Фото: depositphotos.com
Ученые Массачусетского технологического института в США раскрыли, почему COVID-19 у разных пациентов проходит по-разному.
Причина связана с типами антител, которые вызывают нежелательные реакции. Об этом сообщает издание Nature Medicine.
Специалисты показали, что у детей с MIS-C, который развился после COVID-19, наблюдается высокий уровень антител IgG. Обычно антитела помогают контролировать инфекцию, но в случае с MIS-C эти антитела активируют иммунные клетки.
IgG взаимодействуют с макрофагами, повышая их активность. Из-за того, что макрофаги присутствуют во многих тканях, начинается воспалительный процесс.
У взрослых с тяжелой формой COVID-19 наблюдаются повышенные уровни антител IgA, которые взаимодействуют нейтрофилами, и заставляют их выделять цитокины. Если антител IgA слишком много, это может вызвать цитокиновый шторм.
Исследователи надеются, что открытие поможет разработать методы лечения, которые изменят иммунный ответ, сохранив его защитные функции и уменьшив вредные реакции.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, надо ли теперь рожать в масках.
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