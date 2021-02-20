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Малышева объяснила связи разных групп крови и течения COVID-19 

Даня Виттиг 3 часа назад
Малышева объяснила связи разных групп крови и течения COVID-19
Фото: кадр из передачи "Жить здорово"
Елена Малышева объяснила взаимосвязь между разными группами крови и вероятностью тяжелого течения COVID-19.
Малышева напомнила, что разные группы крови отличаются друг от друга наличием особых белков-агглютиногенов, которые отвечают за "склеивание" или агглютинацию клеток крови. Сами же белки делятся на две группы: "А" и "Б".
В четвертой группе крови содержатся оба таких белка, в третьей — только "Б", во второй — только "А", а в первой таких компонентов нет. Именно от этого зависит тяжесть течения коронавирусной инфекции.
При этом COVID-19 влияет на загустение крови и образованию тромбов, поэтому наличие дополнительных "помощников" в виде белков "А" и "Б" может усугубить состояние пациента.
Малышева привела исследование, в ходе которого ученые выяснили, что люди с первой группой крови невосприимчивы к коронавирусу. Люди с оставшимися группами, рискуют.
Однако обладатели первой группы крови не могут быть защищены от заражения на 100%, поскольку другие факторы, например, ожирение или диабет тоже оказывают влияние на течение COVID-19.
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Коронавирус , Елена Малышева
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