Малышева объяснила связи разных групп крови и течения COVID-19 

Елена Малышева объяснила взаимосвязь между разными группами крови и вероятностью тяжелого течения COVID-19.

Малышева напомнила, что разные группы крови отличаются друг от друга наличием особых белков-агглютиногенов, которые отвечают за "склеивание" или агглютинацию клеток крови. Сами же белки делятся на две группы: "А" и "Б".

В четвертой группе крови содержатся оба таких белка, в третьей — только "Б", во второй — только "А", а в первой таких компонентов нет. Именно от этого зависит тяжесть течения коронавирусной инфекции.

При этом COVID-19 влияет на загустение крови и образованию тромбов, поэтому наличие дополнительных "помощников" в виде белков "А" и "Б" может усугубить состояние пациента.

Малышева привела исследование, в ходе которого ученые выяснили, что люди с первой группой крови невосприимчивы к коронавирусу. Люди с оставшимися группами, рискуют.

Однако обладатели первой группы крови не могут быть защищены от заражения на 100%, поскольку другие факторы, например, ожирение или диабет тоже оказывают влияние на течение COVID-19.