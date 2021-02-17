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Мясников оценил смертоносность британского штамма коронавируса 

Мира Маркина 2 часа назад
Мясников оценил смертоносность британского штамма коронавируса
Фото: @drmyasnikov
Александр Мясников в беседе с HCH оценил опасность британского штамма коронавируса.
По словам медика, о более смертоносном характере данной мутации говорит всего одна научная работа. Мясников убежден, — если бы британский штамм действительно был настолько опасен, "все бы уже вымерли".
Телеведущий также пояснил, что, согласно многочисленным исследованиям, если растет число заболевших, то увеличивается и абсолютное количество смертей. Доктор отметил, что уровень смертности у новой мутации не выше обычного.
Мясников также обратил внимание на то, что новые штаммы нередко выявляют там, где активнее всего работают вирусологи. При этом появляться мутации могут не только там, где их обнаруживают. По словам эксперта, первая британская мутация коронавируса попала в Великобританию из ЮАР, и вторая могла оказаться в стране таким же образом.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников заявил об изжоге, которая может стать причиной рака.
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Коронавирус , Александр Мясников
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