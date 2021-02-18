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Хроники коронавируса: главные новости за 18 февраля 

Мария Грибова 3 часа назад
Хроники коронавируса: у переболевших COVID-19 нашли повреждения сердца
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

В Финляндии обнаружили новый штамм COVID-19

В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса. У нового варианта инфекции ученые обнаружили мутации, которые также наблюдаются и в британском и южноафриканском штаммах. Финский штамм получил название Fin-796H.
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Мясников раскрыл сроки ослабления коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда коронавирус станет слабее. Свои рассуждения он опубликовал в телеграм-канале. Он подчеркнул, что коронавирус все же научились лечить, однако все лекарства и рекомендации практически не изменились.
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Нейробиологи рассказали о «мозговом тумане» после COVID-19

Нейробиологи и нейрофизиологи выяснили, что коронавирус может поражать мозг. И одним из тяжелых последствий заболевания стало состояние «мозгового тумана».
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У переболевших COVID-19 нашли повреждения сердца

Пациенты, у которых наблюдался аномально высокий уровень тропонина, прошли МРТ сердца. Результаты сравнили с пациентами из контрольной группы, у которых не было COVID-19, а также с 40 здоровыми добровольцами.
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Ученые определили, что COVID-19 стал в восемь раз опаснее

Ученые Нью-Йоркского университета, Геномного центра в Нью-Йорке и медицинского центра Маунт-Синай подтвердили, что мутация, характерная для британского, южноафриканского и бразильского штамма коронавируса SARS-CoV-2, увеличивает заразность патогена до восьми раз.
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Видео дня. Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
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Коронавирус , Александр Мясников , РИА Новости
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