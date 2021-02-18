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В Финляндии обнаружили новый штамм COVID-19 

Стелла Шмель 3 часа назад
В Финляндии обнаружили новый штамм COVID-19
Фото: depositphotos.com
В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса. У нового варианта инфекции ученые обнаружили мутации, которые также наблюдаются и в британском и южноафриканском штаммах. Финский штамм получил название Fin-796H. Об этом сообщает местная телекомпания Yle.
Специалисты склонны считать, что данная мутация появилась за пределами Финляндии. Как рассказала доцент Vita Laboratoriot Тару Мери, штамм выявили на прошлом неделе, поэтому о его летальности, заразности и сопротивляемости вакцинам известно пока крайне мало.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые предвидят супергонорею из-за пандемии COVID-19.
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