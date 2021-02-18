Ученые определили, что COVID-19 стал в восемь раз опаснее 

Ученые Нью-Йоркского университета, Геномного центра в Нью-Йорке и медицинского центра Маунт-Синай подтвердили, что мутация, характерная для британского, южноафриканского и бразильского штамма коронавируса SARS-CoV-2, увеличивает заразность патогена до восьми раз. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале eLife.

В ходе исследования ученые ввели вирус с D614G в клетки легких, печени и толстой кишки человека. Для сравнения аналогичные культуры были заражены вирусом оригинального типа.

Исследователям удалось выяснить, что вариант D614G увеличивал трансдукцию или трансмиссивность вируса до восьми раз по сравнению с исходным вирусом. При этом SARS-CoV-2 стал более устойчивым к расщеплению, что повышает способность варианта инфицировать клетки.

Ученые предполагают, что вакцины, рассчитанные на вирус с мутацией D614 могут защитить и от новой формы, однако понадобится еще ряд исследований.