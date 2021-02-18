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У переболевших COVID-19 нашли повреждения сердца 

Мария Грибова 3 часа назад
У переболевших COVID-19 нашли повреждения сердца
Фото: РИА Новости
Около 50 процентов пациентов с тяжелой формой COVID-19 и повышенным уровнем белка тропонина, имеют повреждения сердца. Об этом сообщается в статье ученых Университетского колледжа Лондона, опубликованной в журнале European Heart Journal. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Пациенты, у которых наблюдался аномально высокий уровень тропонина, прошли МРТ сердца. Результаты сравнили с пациентами из контрольной группы, у которых не было COVID-19, а также с 40 здоровыми добровольцами. У тяжелобольных пациентов очень часто наблюдались повреждения сердечной мышцы, которые можно было распознать спустя 1-2 месяца после выписки.
Функция левого желудочка была нормальной у 89 процентов из 148 пациентов, хотя рубцы или другие повреждения сердечной мышцы присутствовали у 80 пациентов. Причиной появления рубцов и повреждений стало либо воспаление у 39 пациентов, либо ишемическая болезнь сердца у 32 пациентов, либо оба фактора у девяти пациентов. У 12 пациентов воспалительные процессы все еще продолжались.
Ученые предполагают, что в некоторых случаях повреждения могут существенно увеличить риск сердечной недостаточности в будущем.
Ранее «Рамблер» писал о том, что нейробиологи рассказали о «мозговом тумане» после COVID-19.
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