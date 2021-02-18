Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Нейробиологи рассказали о «мозговом тумане» после COVID-19 

Мария Грибова 16 минут назад
Нейробиологи рассказали о «мозговом тумане» после COVID-19
Фото: depositphotos.com
Нейробиологи и нейрофизиологи выяснили, что коронавирус может поражать мозг. И одним из тяжелых последствий заболевания стало состояние «мозгового тумана». Об этом сообщает Life.
К причинам, по которым переболевших COVID-19 людей поражает «мозговой туман, относят воспалительные процессы в организме, дефицит кислорода, поступающего в мозг, а также общее состояние иммунитета.

»Мозговой туман» — это по большей части медикаментозные проявления. Раньше такие побочные эффекты наблюдались у некоторых пациентов, принимающих сильнодействующие лекарства, особенно если речь шла о лечении каких-то серьёзных мозговых нарушений»,

— рассказал аспирант факультета биологии и медицины Королевского колледжа Лондона, нейрофизиолог Матиас Ренгитис.
В группе наибольшего риска находятся пациенты даже с лёгкими формами онкологии, а также с нарушениями в работе нервной системы. Также следует внимательно следить за своим состоянием людям, ранее проходившим лечение от психических расстройств и невралгических заболеваний.
Если не предотвратить развитие «мозгового тумана», то вскоре кроме кратковременной потери памяти и других проблем в работе мозга, фиксируемых на первых порах, могут проявиться панические атаки, немотивированная агрессия и даже проблемы со зрением.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в Финляндии обнаружили новый штамм COVID-19.
Видео дня. Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Какие продукты помогут очистить сосуды
04:49
Какие продукты помогут очистить сосуды
ЗОЖ
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
06:14
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Болезни и лекарства
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Правда ли, что плакать полезно
05:20
Правда ли, что плакать полезно
Наука
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
01:04
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
Коронавирус
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
11:43
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
ЗОЖ
Деменция: как правильно общаться с больными
03:09
Деменция: как правильно общаться с больными
Болезни и лекарства
Первые признаки проблем с сердцем
12:15
Первые признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
09:01
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
ЗОЖ
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
07:10
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение