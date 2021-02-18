Нейробиологи рассказали о «мозговом тумане» после COVID-19 

Нейробиологи и нейрофизиологи выяснили, что коронавирус может поражать мозг. И одним из тяжелых последствий заболевания стало состояние «мозгового тумана». Об этом сообщает Life.

К причинам, по которым переболевших COVID-19 людей поражает «мозговой туман, относят воспалительные процессы в организме, дефицит кислорода, поступающего в мозг, а также общее состояние иммунитета.

»Мозговой туман» — это по большей части медикаментозные проявления. Раньше такие побочные эффекты наблюдались у некоторых пациентов, принимающих сильнодействующие лекарства, особенно если речь шла о лечении каких-то серьёзных мозговых нарушений»,

— рассказал аспирант факультета биологии и медицины Королевского колледжа Лондона, нейрофизиолог Матиас Ренгитис.

В группе наибольшего риска находятся пациенты даже с лёгкими формами онкологии, а также с нарушениями в работе нервной системы. Также следует внимательно следить за своим состоянием людям, ранее проходившим лечение от психических расстройств и невралгических заболеваний.

Если не предотвратить развитие «мозгового тумана», то вскоре кроме кратковременной потери памяти и других проблем в работе мозга, фиксируемых на первых порах, могут проявиться панические атаки, немотивированная агрессия и даже проблемы со зрением.