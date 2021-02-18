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Мясников раскрыл сроки ослабления коронавируса 

РИА «ФедералПресс» и ещё 2 4 часа назад
Мясников раскрыл сроки ослабления коронавируса
Фото: РИА "ФедералПресс"
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда коронавирус станет слабее. Свои рассуждения он опубликовал в телеграм-канале.

«По не совсем объяснимым причинам почти в 2 раза снизилась смертность больных в реанимациях. В первую волну она была 42-44% (то есть в реанимации умирал почти каждый второй). Во вторую волну смертность в реанимациях упала до 19-25%», — отметил врач.

Он подчеркнул, что коронавирус все же научились лечить, однако все лекарства и рекомендации практически не изменились. Мясников считает, что чем быстрее коронавирус распространяется по планете, тем ниже процент смертности. Последние исследования в США и Европе подтверждают это.
Напомним, врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович рассказала, есть ли связь между группой крови человека и вероятностью заболевания коронавирусом нового типа.
Ранее Анатолий Альтштейн рассказал, какова вероятность возникновения новой смертельной пандемии из-за мутаций птичьего и свиного гриппа, передают «Невские новости» со ссылкой на источники.
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Коронавирус , Анатолий Альтштейн , Александр Мясников
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