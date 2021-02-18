Мясников раскрыл сроки ослабления коронавируса 

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда коронавирус станет слабее. Свои рассуждения он опубликовал в телеграм-канале.

«По не совсем объяснимым причинам почти в 2 раза снизилась смертность больных в реанимациях. В первую волну она была 42-44% (то есть в реанимации умирал почти каждый второй). Во вторую волну смертность в реанимациях упала до 19-25%», — отметил врач.

Он подчеркнул, что коронавирус все же научились лечить, однако все лекарства и рекомендации практически не изменились. Мясников считает, что чем быстрее коронавирус распространяется по планете, тем ниже процент смертности. Последние исследования в США и Европе подтверждают это.

Напомним, врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович рассказала, есть ли связь между группой крови человека и вероятностью заболевания коронавирусом нового типа.