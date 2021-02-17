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Хроники коронавируса: главные новости за 17 февраля 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Хроники коронавируса: ученые предвидят супергонорею из-за пандемии
Фото: depositphotos.com
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Ученые предвидят супергонорею из-за пандемии COVID-19

Медики могут столкнуться с появлением в мире супергонореи, которая не поддается лечению. По мнению ученых, инфекции, передающиеся половым путем, могут мутировать.
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Мясников оценил смертоносность британского штамма коронавируса

@drmyasnikov
Александр Мясников оценил опасность британского штамма коронавируса. По словам медика, о более смертоносном характере мутации говорит всего одна научная работа.
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Ученые нашли новый нигерийский штамм в 10 странах. В чем его особенность

Мировое сообщество обеспокоено еще одним штаммом коронавируса. Ученые из Эдинбургского университета обнаружили новый вариант COVID-19 и назвали его "B1525".
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Неандертальцы передали людям защитный ген от COVID-19

Исследователи выяснили, что половина всех людей неафриканского происхождения имеет генетический вариант, который снижает риск тяжелого COVID-19 на 20%. Данный ген был передан от неандертальцев вместе с ДНК.
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Врачи обнаружили гибридный штамм коронавируса

В США выявили гибридный штамм коронавируса. Он образовался при слиянии двух других видов патогена. Впервые «гибрид» заметила врач Бетт Корбер, работающая в США.
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Коронавирус , Александр Мясников
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