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Ученые нашли новый штамм с «потенциально тревожным набором мутаций». В чем его особенность 

Диана Товсепова 4 часа назад
Ученые нашли новый нигерийский штамм в 10 странах. В чем его особенность
Фото: depositphotos.com
У коронавирусной инфекции регулярно обнаруживаются новые мутации. Последние штаммы, тревожившие ВОЗ, начали широко распространяться в Великобритании и ЮАР, поэтому и названы были "британским" и "южноамериканским". Опасения вызывало то, что распространяются они быстрее, чем "оригинал", и предположительно, становятся более опасными для организма.
Однако сейчас мировое сообщество обеспокоено еще одним штаммом коронавируса. Как выяснил "Рамблер", ученые из Эдинбургского университета обнаружили новый вариант COVID-19 и назвали его "B1525".
Этот штамм уже обнаружен в 10 странах, в числе которых Нигерия, США, Великобритания, Дания и Австралия.
Впервые, новый штамм был обнаружен в Нигерии в декабре. Тогда, вирусолог Сандей Омнилабу сообщал, что он имеет более высокую патогенность.

"Что мы можем сказать с клинической точки зрения, так это то, что у нас больше людей, имеющих более серьезные признаки и симптомы заболевания", — отметил вирусолог.

Кроме того, штамм имеет также более высокую скорость распространения, а один человек может передать инфекцию одновременно четырем или пяти членам семьи.
Отмечается, что B1525 имеет сходство с британской мутацией коронавирусной инфекции B117. Специалисты обеспокоены тем, что новый вариант обладает «потенциально тревожным набором мутаций». В частности, одна из них делает вирус более устойчивым к антителам.
Ученые также обеспокоены тем, что новый штамм обладает «потенциально тревожным набором мутаций», одна из которых (мутация E484K).делает вирус более устойчивым к антителам.
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Коронавирус , ВОЗ
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