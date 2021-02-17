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Врачи обнаружили гибридный штамм коронавируса 

News.ru 4 часа назад
В США выявили гибридный штамм коронавируса. Он образовался при слиянии двух других видов патогена.
Впервые «гибрид» заметила врач Бетт Корбер, работающая в Лос-Аламосской национальной лаборатории США. Она утверждает, что новый штамм произошёл от слияния двух штаммов: британского B.1.1.7 и зародившегося в США B.1.429. Пока что исследователям известен всего один случай заражения гибридной формой коронавируса. Тем не менее медики опасаются, что новый вид коронавируса может привести к ещё большему числу заражений, передаёт Daily Mail.
Издание New Scientist со ссылкой на специалистов уточняет, что новый вид мог появиться в результате обмена генами между вирусами, вступившими в контакт при заражении одной клетки. В прошлом исследователи уже высказывали опасения по поводу появления таких гибридов, однако считалось, что они могут возникнуть только при стечении определённых событий.
Так, человек должен быть одновременно инфицирован двумя штаммами, переданными ему от разных носителей. Поскольку на разных территориях преобладают доминирующие варианты SARS-CoV-2, учёные считают, что вероятность заразиться сразу двумя штаммами крайне мала. Тем не менее она не равняется нулю.
Как бы то ни было, если возникновение гибридного штамма подтвердится, то он станет первым коронавирусом такого вида в мире. Стоит заметить, что за всю пандемию гибридные штаммы не были замечены.
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