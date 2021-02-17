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Неандертальцы передали людям защитный ген от COVID-19 

Мира Маркина 1 час назад
Неандертальцы передали людям защитный ген от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Исследователи Каролинского института в Швеции и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге выяснили, что половина всех людей неафриканского происхождения имеет генетический вариант, который снижает риск тяжелого COVID-19 на 20%. Данный ген был передан от неандертальцев вместе с ДНК, что, напротив, увеличивает вероятность осложнений от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Специалисты обнаружили, что область на хромосоме 12 содержит гены OAS, которые регулируют активность фермента, разрушающего вирусные геномы, а неандертальские варианты генов усиливают это действие. Как уже известно, главный генетический фактор риска COVID-19 находится на хромосоме 3 и резко увеличивает вероятность дыхательной недостаточности и смерти.
Ученые также установили, что защитный вариант участился со времени последней ледниковой эпохи. Его распространение говорит о том, что он имел благоприятный эффект на популяцию.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что запах изо рта может быть симптомом коронавируса.
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