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Запах изо рта может быть симптомом коронавируса 

Даня Виттиг 2 часа назад
Запах изо рта может быть симптомом коронавируса
Фото: depositphotos.com
Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что запах изо рта может стать одним из симптомов COVID-19.
Неприятный запах чаще является следствием болезней бронхолёгочной системы, а не результатом плохой гигиены.

"Неприятный запах изо рта может быть следствием проблем из трахеобронхиального дерева. Если у человека есть трахеит, бронхит, значит, есть повышенное количество микрофлоры лёгочной, превышающей норму. Именно её разложение провоцирует неприятный запах", — сказал медик.

На неприятный запах при выдохе стоит обратить особое внимание, если есть другие признаки заражения коронавирусом — кашель, одышка и другие.
Специалист подчеркнул, что помимо гриппозного состояния, неприятный запах изо рта может являться серьёзным симптомом. Однако не стоит забывать, что он указывает не только на коронавирус. Об этом сообщает «Ридус».
Если же у человека проявляются какие-либо отклонения состояния от нормы, то следует обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие проблемы со здоровьем вызывают тяжелое дыхание.
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Коронавирус , Владимир Зайцев
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