Ученые предвидят супергонорею из-за пандемии COVID-19 

Медики могут столкнуться с появлением в мире супергонореи, которая не поддается лечению. Об этом сообщают "Известия".

По мнению ученых, инфекции, передающиеся половым путем, могут мутировать и приобрести устойчивость к антибиотикам из-за чрезмерного употребления лекарств в период пандемии коронавируса.

В России была проведена программа определения чувствительности гонококков. В ходе работы исследователи пришли к выводу: бактерии, вызывающие гонорею, уже продемонстрировали высокие показатели устойчивости к синтетическим противомикробным средствам и к антибиотику широкого спектра азитромицину.

Еще один повод для беспокойства — тот факт, что в период самоизоляции люди не уделяли должного внимания диагностике: