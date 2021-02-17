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Ученые предвидят супергонорею из-за пандемии COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Ученые предвидят супергонорею из-за пандемии COVID-19
Фото: depositphotos.com
Медики могут столкнуться с появлением в мире супергонореи, которая не поддается лечению. Об этом сообщают "Известия".
По мнению ученых, инфекции, передающиеся половым путем, могут мутировать и приобрести устойчивость к антибиотикам из-за чрезмерного употребления лекарств в период пандемии коронавируса.
В России была проведена программа определения чувствительности гонококков. В ходе работы исследователи пришли к выводу: бактерии, вызывающие гонорею, уже продемонстрировали высокие показатели устойчивости к синтетическим противомикробным средствам и к антибиотику широкого спектра азитромицину.
Еще один повод для беспокойства — тот факт, что в период самоизоляции люди не уделяли должного внимания диагностике:

«Вполне вероятно, что после окончания пандемии мы столкнемся с рядом запущенных случаев заболеваний, передаваемых половым путем, а также их осложнений»,

— предположила акушер-гинеколог клинико-диагностического центра "Медси" Яна Никитенко.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые определили цвет коронавируса.
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Коронавирус , Яна Никитенко
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