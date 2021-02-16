Ученые определили цвет коронавируса

Ученый французского научно-исследовательского института EHESS рассказал, какого на самом деле цвета коронавирус. Об этом сообщает издание Le Parisien.
«Истинные цвета коронавируса — черно-белые. Так как вирус меньше длины волны света, он не имеет цвета»,
— заявил ученый Андре Гюнерт.
По словам ученого, молекулы коронавируса окрашивают в разные цвета специально, так как это помогает лучше различать его детали. Модель коронавируса часто бывает красной, желтой, синей или розовой.
Ранее «Рамблер» писал о том, что запах изо рта может быть симптомом коронавируса.