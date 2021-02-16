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Ученые определили, какого на самом деле цвета коронавирус 

Мария Грибова 4 часа назад
Ученые определили цвет коронавируса
Фото: depositphotos.com
Ученый французского научно-исследовательского института EHESS рассказал, какого на самом деле цвета коронавирус. Об этом сообщает издание Le Parisien.

«Истинные цвета коронавируса — черно-белые. Так как вирус меньше длины волны света, он не имеет цвета»,

— заявил ученый Андре Гюнерт.
По словам ученого, молекулы коронавируса окрашивают в разные цвета специально, так как это помогает лучше различать его детали. Модель коронавируса часто бывает красной, желтой, синей или розовой.
Ранее «Рамблер» писал о том, что запах изо рта может быть симптомом коронавируса.
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