Хроники коронавируса: врач объяснил, нужно ли повторно прививаться

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Британский актер Джонатан Викерс перестал различать вкусы и запахи после COVID-19. Любая еда теперь имеет неприятный привкус крови. Викерс переболел COVID-19 в марте 2020 года, при этому у него не было кашля или повышенной температуры.

Поскольку авиасообщение с Британией открыто, мутация патогена проникла в Россию. Однако вирусолог призвал не бояться британского штамма, а соблюдать меры предосторожности и делать прививки.

Заведующий отделом общей вирусологии центра Георгий Игнатьев рассказал в интервью YouTube-каналу Антонимы, нужно ли будет в следующем году повторно прививаться от COVID-19. По его словам, ревакцинация может понадобиться через год.

Французские ученые с помощью метода МРТ обнаружили значительные изменения в глазах некоторых пациентов с тяжелой формой COVID-19. Известно, что коронавирус SARS-CoV-2 вызывает также такие заболевания глаз, как конъюнктивит, ретинопатия и нарушения сетчатки, которые могут привести к потере зрения.