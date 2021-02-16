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Хроники коронавируса: главные новости за 16 февраля 

Мария Грибова 49 минут назад
Хроники коронавируса: врач объяснил, нужно ли повторно прививаться
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Британец, перенесший COVID-19, пожаловался на вкус крови от еды

Британский актер Джонатан Викерс перестал различать вкусы и запахи после COVID-19. Любая еда теперь имеет неприятный привкус крови. Викерс переболел COVID-19 в марте 2020 года, при этому у него не было кашля или повышенной температуры.
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Вирусолог объяснил, почему британский штамм COVID-19 заражает детей

Поскольку авиасообщение с Британией открыто, мутация патогена проникла в Россию. Однако вирусолог призвал не бояться британского штамма, а соблюдать меры предосторожности и делать прививки.
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Врач объяснил, нужно ли повторно прививаться от COVID-19 через год

Заведующий отделом общей вирусологии центра Георгий Игнатьев рассказал в интервью YouTube-каналу Антонимы, нужно ли будет в следующем году повторно прививаться от COVID-19. По его словам, ревакцинация может понадобиться через год.
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Аномалии глазного яблока назвали осложнением тяжелого COVID

Французские ученые с помощью метода МРТ обнаружили значительные изменения в глазах некоторых пациентов с тяжелой формой COVID-19. Известно, что коронавирус SARS-CoV-2 вызывает также такие заболевания глаз, как конъюнктивит, ретинопатия и нарушения сетчатки, которые могут привести к потере зрения.
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Запах изо рта может быть симптомом коронавируса

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что запах изо рта может стать одним из симптомов COVID-19. Неприятный запах чаще является следствием болезней бронхолёгочной системы, а не результатом плохой гигиены.
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Видео дня. Что стало с медиком получившим 5 доз вакцины от коронавируса
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Коронавирус , Владимир Зайцев
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