Британец, перенесший COVID-19, пожаловался на вкус крови от еды 

Британский актер Джонатан Викерс перестал различать вкусы и запахи после COVID-19. Любая еда теперь имеет неприятный привкус крови. Об этом сообщает Daily Mirror.

Викерс переболел COVID-19 в марте 2020 года, при этому у него не было кашля или повышенной температуры. Зато за время болезни он потерял 5,4 килограмма. Обоняние и чувство вкуса, пропавшие после заражения, вернулись лишь спустя два месяца.

Мужчина стал вновь ощущать запахи и вкусы, только они изменились. Его преследовал странный металлический аромат, а пот отдавал химикатами. Мясо, овощи и другие продукты казались ему неотличимыми от свежей крови. Такой же вкус был и у напитков, например, у кофе.

Неприятный эффект сохранялся в течение 11 месяцев и только потом пошел на спад.