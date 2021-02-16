Врач объяснил, нужно ли повторно прививаться от COVID-19 через год 

Заведующий отделом общей вирусологии центра Георгий Игнатьев рассказал в интервью YouTube-каналу Антонимы, нужно ли будет в следующем году повторно прививаться от COVID-19.

По его словам, ревакцинация может понадобиться через год.

«Зависит от ситуации. Если аналогичная ситуация будет развиваться как при гриппе, то, безусловно, нужно будет к повышению эпидсезона делать вакцинацию каждый в год. Это один из прогнозов», — пояснил ученый.

Однако при возникновении новых штаммов вакцина может оказаться менее эффективной. Врач отметил, что подобные опасения существуют относительно всех известных вакцин.

«Мы надеемся, что сумеем провести международные исследования как минимум сывороток, которые мы получаем, на тех штаммах, которые циркулируют в других странах, чтобы быть готовыми к тому, что начнется дрейф, замена штамма», — сказал представитель центра Чумакова.

Сейчас сотрудники пытаются добиться того, чтобы вакцина «перекрывала» как можно больше штаммов.