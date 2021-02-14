Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины 

В последний год весь мир говорит о вакцине от коронавируса. Сейчас свои вакцины производят сразу несколько государств, а некоторые страны уже начали массовую вакцинацию.

Много вопросов вызывает вакцина американской фармацевтической компании Pfizer . Именно ее случайно ввели медику из Сингапура. Это не было экспериментом. Мужчина по ошибке получил целых пять доз вакцины от коронавируса. Смотрите видео, чтобы узнать о состоянии медика, с которым случилось опасное недоразумение.