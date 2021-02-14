Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины 

В последний год весь мир говорит о вакцине от коронавируса. Сейчас свои вакцины производят сразу несколько государств, а некоторые страны уже начали массовую вакцинацию.
Много вопросов вызывает вакцина американской фармацевтической компании Pfizer. Именно ее случайно ввели медику из Сингапура. Это не было экспериментом. Мужчина по ошибке получил целых пять доз вакцины от коронавируса. Смотрите видео, чтобы узнать о состоянии медика, с которым случилось опасное недоразумение.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему ВОЗ рекомендовала ЕС приостановить массовую вакцинацию.