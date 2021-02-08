Почему ВОЗ просит Европу остановить массовую вакцинацию

Во многих европейских странах уже началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Однако представители Всемирной организации здравоохранения вдруг обратились к ЕС с рекомендацией приостановить массовую вакцинацию.

Как выяснил "Рамблер", свою просьбу ВОЗ аргументировала тем, что в начале нужно помочь тем государствам, которые не располагают свободным доступом к вакцинам. Представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила, что такой подход "будет правильным не только с моральной точки зрения, но и экономической".

Харрис отметила, что аналитики уже не раз приходили к выводу, что вакцинировать только население своей страны нецелесообразно.

"Фраза "один в поле не воин" применима в данном случае. Мы живем на одной планете, мы сильно связаны друг с другом", — подчеркнула она.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что попытки быстро вакцинировать всех граждан внутри одного государства приведут к более длительному выходу из пандемии.