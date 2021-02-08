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Стопкоронавирус.рф

Почему ВОЗ просит Европу остановить массовую вакцинацию населения 

Диана Товсепова 1 час назад
Почему ВОЗ просит Европу остановить массовую вакцинацию
Фото: depositphotos.com
Во многих европейских странах уже началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Однако представители Всемирной организации здравоохранения вдруг обратились к ЕС с рекомендацией приостановить массовую вакцинацию.
Как выяснил "Рамблер", свою просьбу ВОЗ аргументировала тем, что в начале нужно помочь тем государствам, которые не располагают свободным доступом к вакцинам. Представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила, что такой подход "будет правильным не только с моральной точки зрения, но и экономической".
Харрис отметила, что аналитики уже не раз приходили к выводу, что вакцинировать только население своей страны нецелесообразно.

"Фраза "один в поле не воин" применима в данном случае. Мы живем на одной планете, мы сильно связаны друг с другом", — подчеркнула она.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что попытки быстро вакцинировать всех граждан внутри одного государства приведут к более длительному выходу из пандемии.

"Накопление вакцин будет поддерживать пандемию и замедлять восстановление мировой экономики. Помимо того, что это будет катастрофический моральный провал, который может еще больше усилить глобальное неравенство", — заявлял он.

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Коронавирус , ЕС , ВОЗ
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