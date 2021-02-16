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Вирусолог объяснил, почему британский штамм COVID-19 заражает детей 

Даня Виттиг 5 часов назад
Вирусолог объяснил, почему британский штамм COVID-19 заражает детей
Фото: depositphotos.com
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский сообщил в эфире НСН, что британский штамм коронавируса скорее всего появится в России.
Поскольку авиасообщение с Британией открыто, мутация патогена проникла в Россию. Однако вирусолог призвал не бояться британского штамма, а соблюдать меры предосторожности и делать прививки.
Аграновский пояснил, что вирус не стал более патогенным, но заражать людей будет больше.

«Его белок шипа, которым он закрепляется в организме человека, более близок к рецептору оболочки клеток слизистой человека», — пояснил он. При этом ранние формы меньше инфицировали детей, так как у них меньше таких рецептов. Новый же штамм заражает несовершеннолетних лучше, потому что ему достаточно и малого числа рецепторов.

Вирусолог полагает, что новой вспышки болезней не будет, потому что в России активно формируется коллективный иммунитет.

«Исключить этого нельзя, внимание проблеме уделять следует, но вероятность этого небольшая. Нужно просто вакцинироваться, избегать лишних контактов, ранее разработанные вакцины будут работать против этого штамма», — заключил он.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему британский штамм такой заразный.
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Коронавирус , Алексей Аграновский , МГУ
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