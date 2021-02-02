Ученые объяснили причину заразности британского штамма 

Все новости на карте

Ученые назвали конкретную причину, по которой считают новый "британский" штамм коронавируса более заразным. Подробно об этом изложено в научном журнале bioRxiv.

Группа ученых проанализировала молекулярный механизм увеличения частоты инфицирования у нового штамма коронавируса, который имеет мутации в домене S-белка, связывающегося с рецептором человеческой клетки hACE-2. Подобные мутации способны привести к усилению вирулентности вируса, то есть его способности вызывать заболевание.

Ученые выяснили, что мутантный вариант белка шипа имеет повышенное сродство к связыванию с рецептором hACE-2.

"Британский" штамм коронавируса быстро замещает собой другие формы SARS-CoV-2 благодаря своей более высокой способности связываться с рецепторами клетки.