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Стопкоронавирус.рф

Ученые объяснили причину заразности британского штамма 

Стелла Шмель 4 часа назад
Ученые объяснили причину заразности британского штамма
Фото: depositphotos.com
Ученые назвали конкретную причину, по которой считают новый "британский" штамм коронавируса более заразным. Подробно об этом изложено в научном журнале bioRxiv.
Группа ученых проанализировала молекулярный механизм увеличения частоты инфицирования у нового штамма коронавируса, который имеет мутации в домене S-белка, связывающегося с рецептором человеческой клетки hACE-2. Подобные мутации способны привести к усилению вирулентности вируса, то есть его способности вызывать заболевание.
Ученые выяснили, что мутантный вариант белка шипа имеет повышенное сродство к связыванию с рецептором hACE-2.
"Британский" штамм коронавируса быстро замещает собой другие формы SARS-CoV-2 благодаря своей более высокой способности связываться с рецепторами клетки.
Ранее "Рамблер" писал, что врач рассказала о побочных эффектах прививки от COVID-19.
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