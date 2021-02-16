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Аномалии глазного яблока назвали осложнением тяжелого COVID 

Мария Грибова 3 часа назад
Аномалии глазного яблока назвали осложнением тяжелого COVID
Фото: depositphotos.com
Французские ученые с помощью метода МРТ обнаружили значительные изменения в глазах некоторых пациентов с тяжелой формой COVID-19. Результаты исследования опубликовали в журнале Радиологического общества Северной Америки (RSNA) Radiology.
Известно, что коронавирус SARS-CoV-2 вызывает также такие заболевания глаз, как конъюнктивит, ретинопатия и нарушения сетчатки, которые могут привести к потере зрения.
Французское общество нейрорадиологов (SFNR) провело исследование 129 пациентов с тяжелой формой COVID-19, которым провели МРТ головного мозга. У девяти из них авторы обнаружили аномалии глазного яблока — один или несколько узелков в макулярной области — задней части глаза, ответственной за центральное зрение. У восьми пациентов узелки были на обоих глазах.
Авторы считают, что результаты исследования подчеркивают необходимость скрининга глаз у всех пациентов с тяжелой формой COVID-19. По словам исследователей, механизм образования узелков до конца не известен, хотя скорее всего он связан с воспалением, вызванным коронавирусом.
Ранее «Рамблер» писал о том, что ученые определили цвет коронавируса.
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