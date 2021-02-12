Хроники коронавируса: врач назвал симптомы постковидного синдрома

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«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов объяснил высокую смертность от коронавируса людей с диабетом. По его мнению, глюкоза не дает эритроцитам доносить до тканей кислород в нужном объеме.

«Спутник V» обогнал три вакцины из Китая. На данный момент вакцина уже одобрена 26 государствами в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Северной Америке, превысив планы РФПИ

Директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава Игорь Никитин назвал основными признаками постковидного синдрома потливость, нарушение внимания и повышенная утомляемость, когда привычные физические нагрузки кажутся непосильными.

Исследователи Центров по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что одновременное ношение двух масок уменьшает риск заражений до 80-90 процентов.

Израильский иммунолог, заведующий отделением в израильской клинике Хадасса Ар-Ацофим профессор Яков Беркун предупредил об опасности антибиотиков при коронавирусе. По его мнению, антибиотики не так эффективны при COVID-19.