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Стопкоронавирус.рф

Хроники коронавируса: главные новости за 12 февраля 

Мария Грибова 1 час назад
Хроники коронавируса: врач назвал симптомы постковидного синдрома
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Врачи назвали причину высокой смертности диабетиков от COVID-19

Президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов объяснил высокую смертность от коронавируса людей с диабетом. По его мнению, глюкоза не дает эритроцитам доносить до тканей кислород в нужном объеме.
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«Спутник V» вошла в тройку самых популярных вакцин против COVID-19

«Спутник V» обогнал три вакцины из Китая. На данный момент вакцина уже одобрена 26 государствами в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Северной Америке, превысив планы РФПИ.
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Потливость и усталость: врач назвал симптомы постковидного синдрома

Директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава Игорь Никитин назвал основными признаками постковидного синдрома потливость, нарушение внимания и повышенная утомляемость, когда привычные физические нагрузки кажутся непосильными.
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Ученые нашли эффективный способ уберечься от заражения COVID-19

Исследователи Центров по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что одновременное ношение двух масок уменьшает риск заражений до 80-90 процентов.
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Иммунолог предупредил об опасности антибиотиков при коронавирусе

Израильский иммунолог, заведующий отделением в израильской клинике Хадасса Ар-Ацофим профессор Яков Беркун предупредил об опасности антибиотиков при коронавирусе. По его мнению, антибиотики не так эффективны при COVID-19.
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Видео дня. Деменция: как правильно общаться с больными
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Коронавирус , Игорь Никитин , Иван Дедов , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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