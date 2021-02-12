Иммунолог предупредил об опасности антибиотиков при коронавирусе 

Израильский иммунолог, заведующий отделением в израильской клинике Хадасса Ар-Ацофим профессор Яков Беркун предупредил об опасности антибиотиков при коронавирусе. Об этом сообщают РИА Новости.

По его мнению, антибиотики не так эффективны при COVID-19, а чрезмерное их употребление может обернуться печальными последствиями.

Врач привел статистику, которая показала, что всего 5-7 процентов тяжелых больных COVID-19, действительно нуждались в антибиотиках. При этом получают антибиотики около 70 процентов госпитализированных с коронавирусной инфекцией.

Беркун также отметил, что смертность от COVID-19 оказалась выше среди той группы зараженных, которым были назначены антибиотики.

Применение большого количества препаратов может привести к развитию устойчивости к ним. Врач подчеркнул, что лечение антибиотиками может привести к грибковой инфекции у детей, аутоиммунным заболеваниям, снижению иммунитета, нарушению микробиома.