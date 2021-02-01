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В Роспотребнадзоре предупредили о мошенниках, продающих «лекарства» от COVID-19 

Анна Арсеньева 1 час назад
В Роспотребнадзоре предупредили о мошенниках, продающих «лекарства» от COVID-19
Фото: РИА Новости
Специалисты Роспотребнадзора рассказали о мошенниках, которые продают ненастоящие лекарства, которые якобы препятствуют заражению COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
На сайте ведомства появилось сообщение, в котором рассказывается, как избежать уловок мошенников:

"Правильным решением будет не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить "волшебный прибор" или "чудо-таблетку". Как правило, мошенники прекращают общение, если начать более подробно расспрашивать о фирме-продавце и производителе прибора, протоколах клинических исследований лекарства".

В Роспотребнадзоре призвали не принимать лекарства без назначения врача и не доверять сайтам в интернете, которые предлагают очистители воздуха от коронавируса и другие "чудо-средства" от COVID-19. Достоверную информацию об инфекции можно получить из официальных источников:

"Роспотребнадзор, Минздрав, ВОЗ, сайты правительства и портал Государственных услуг. Однако, и в этом случае следует проявлять бдительность, поскольку известны факты, когда мошенники создают вирусные интернет-сайты".

Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые выяснили, что COVID-19 на месяцы подавляет иммунитет.
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Коронавирус , Минздрав РФ , ВОЗ , Роспотребнадзор
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