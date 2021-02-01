В Роспотребнадзоре предупредили о мошенниках, продающих «лекарства» от COVID-19 

На сайте ведомства появилось сообщение, в котором рассказывается, как избежать уловок мошенников:

"Правильным решением будет не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить "волшебный прибор" или "чудо-таблетку". Как правило, мошенники прекращают общение, если начать более подробно расспрашивать о фирме-продавце и производителе прибора, протоколах клинических исследований лекарства".

В Роспотребнадзоре призвали не принимать лекарства без назначения врача и не доверять сайтам в интернете, которые предлагают очистители воздуха от коронавируса и другие "чудо-средства" от COVID-19. Достоверную информацию об инфекции можно получить из официальных источников: