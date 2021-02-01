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Ученые выяснили, что COVID-19 на месяцы подавляет иммунитет 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Ученые выяснили, что COVID-19 на месяцы подавляет иммунитет
Фото: depositphotos.com
Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян рассказал, что коронавирус может вызывать иммуносупрессию — подавление иммунитета. Об этом сообщает ТАСС.
По словам специалиста, иммуносупрессия сохраняется более двух месяцев после выздоровления:

«Вирус сам может подавлять отдельные звенья иммунной системы. Причем эти иммунологические изменения могут сохраняться какое-то время и после выздоровления… Пока мы можем говорить о таком сроке наблюдения, как 2,5 месяца после выздоровления».

Арег Тотолян отметил, что раньше было известно, что коронавирус развивается прежде всего у людей с нарушениями иммунной системы — «иммунокомпрометированных лиц».
Ранее "Рамблер" сообщал, что главврач больницы призвал не бояться вакцинации от COVID-19.
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Коронавирус , Арег Тотолян , Роспотребнадзор
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