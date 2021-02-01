Ученые выяснили, что COVID-19 на месяцы подавляет иммунитет 

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян рассказал, что коронавирус может вызывать иммуносупрессию — подавление иммунитета. Об этом сообщает ТАСС.
По словам специалиста, иммуносупрессия сохраняется более двух месяцев после выздоровления:
«Вирус сам может подавлять отдельные звенья иммунной системы. Причем эти иммунологические изменения могут сохраняться какое-то время и после выздоровления… Пока мы можем говорить о таком сроке наблюдения, как 2,5 месяца после выздоровления».
Арег Тотолян отметил, что раньше было известно, что коронавирус развивается прежде всего у людей с нарушениями иммунной системы — «иммунокомпрометированных лиц».
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