Главврач больницы призвал не бояться вакцинации от COVID-19 

Главный врач детской больницы скорой помощи в Новосибирской области Ростислав Заблоцкий рассказал о своем опыте вакцинации от коронавируса. Своим мнением о прививке медик поделился с сотрудникам регионального Минздрава

По словам Заблоцкого, вакцина от COVID-19 "Спутник V" новая, однако медики понимают возможные последствия вакцинации, но не видят какой-либо серьезной опасности. Врач принял решение сделать прививку, так как вероятность осложнений после нее ниже, чем вероятность тяжелого течения коронавируса.

«В коллективе мы это обсуждали, я сразу сказал, что первым пойду прививаться. Кто-то со мной пошел, кто-то решил посмотреть, какая у меня будет реакция на препарат», — рассказал главврач.

После вакцинации медик чувствовал себя хорошо, и у него не было никаких побочных эффектов.