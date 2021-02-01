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Стопкоронавирус.рф

Главврач больницы призвал не бояться вакцинации от COVID-19 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Главный врач детской больницы скорой помощи в Новосибирской области Ростислав Заблоцкий рассказал о своем опыте вакцинации от коронавируса. Своим мнением о прививке медик поделился с сотрудникам регионального Минздрава.
По словам Заблоцкого, вакцина от COVID-19 "Спутник V" новая, однако медики понимают возможные последствия вакцинации, но не видят какой-либо серьезной опасности. Врач принял решение сделать прививку, так как вероятность осложнений после нее ниже, чем вероятность тяжелого течения коронавируса.

«В коллективе мы это обсуждали, я сразу сказал, что первым пойду прививаться. Кто-то со мной пошел, кто-то решил посмотреть, какая у меня будет реакция на препарат», — рассказал главврач.

После вакцинации медик чувствовал себя хорошо, и у него не было никаких побочных эффектов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стойкую корковую слепоту признали новым осложнением при COVID-19.
Коронавирус , Видео , Минздрав РФ
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