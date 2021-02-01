Стойкую корковую слепоту признали новым осложнением при COVID-19 

Британские врачи описали первый клинический случай развития стойкой корковой слепоты как осложнения при COVID-19. Ничего подобного ранее медики не наблюдали.

За время пандемии коронавируса эксперты выявили множество осложнений этого заболевания. В частности, головную боль, головокружение, энцефалопатию, делирий, менингит, энцефалит, острый поперечный миелит, а также нарушения обоняния и вкуса. По мнению медиков, все эти проявления спровоцированы прямым проникновением коронавируса в головной мозг и воспалением в нейронных сетях.

Исследователи из Великобритании под руководством Мохамеда Эльхассана из Королевской больницы в Дерби описали уникальный случай, когда у 54-летнего пациента с COVID-19, который поступил в больницу с тяжелой пневмонией и синдромом задней обратимой энцефалопатии, развилась стойкая корковая слепота.

Корковая слепота характеризуется полным отсутствием зрения, обусловленным поражением затылочных долей головного мозга. При этом, как правило, зрачки продолжают реагировать на свет.