Стойкую корковую слепоту признали новым осложнением при COVID-19 

Британские врачи описали первый клинический случай развития стойкой корковой слепоты как осложнения при COVID-19. Ничего подобного ранее медики не наблюдали.
За время пандемии коронавируса эксперты выявили множество осложнений этого заболевания. В частности, головную боль, головокружение, энцефалопатию, делирий, менингит, энцефалит, острый поперечный миелит, а также нарушения обоняния и вкуса. По мнению медиков, все эти проявления спровоцированы прямым проникновением коронавируса в головной мозг и воспалением в нейронных сетях.
Исследователи из Великобритании под руководством Мохамеда Эльхассана из Королевской больницы в Дерби описали уникальный случай, когда у 54-летнего пациента с COVID-19, который поступил в больницу с тяжелой пневмонией и синдромом задней обратимой энцефалопатии, развилась стойкая корковая слепота.
Корковая слепота характеризуется полным отсутствием зрения, обусловленным поражением затылочных долей головного мозга. При этом, как правило, зрачки продолжают реагировать на свет.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников назвал срок начала третьей волны коронавируса.