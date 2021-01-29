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Мясников назвал срок начала третьей волны коронавируса 

Рамблер 31 минуту назад
Мясников назвал срок начала третьей волны коронавируса
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда в России наступит третья волна коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Специалист предположил, что можно ожидать следующий всплеск заболевания уже летом или осенью. И, по его словам, пережить волну можно только в случае, если начать вакцинирование населения уже сейчас.
Он также уточнил, что препарат необходимо вводить в два этапа с перерывом почти в месяц, и антитела начнут вырабатываться через какое-то время после второй прививки. А людям с хроническими заболеваниями и в преклонном возрасте нужно привиться в первую очередь.
Ранее "Рамблер" писал о том, что переболевшая COVID-19 пожаловалась на неприятные запахи.
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