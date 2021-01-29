Мясников назвал срок начала третьей волны коронавируса 

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда в России наступит третья волна коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Специалист предположил, что можно ожидать следующий всплеск заболевания уже летом или осенью. И, по его словам, пережить волну можно только в случае, если начать вакцинирование населения уже сейчас.

Он также уточнил, что препарат необходимо вводить в два этапа с перерывом почти в месяц, и антитела начнут вырабатываться через какое-то время после второй прививки. А людям с хроническими заболеваниями и в преклонном возрасте нужно привиться в первую очередь.