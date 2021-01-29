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Переболевшая COVID-19 пожаловалась на неприятные запахи 

Мария Грибова 3 часа назад
Переболевшая COVID-19 пожаловалась на неприятные запахи
Фото: РИА Новости
Жительница британского города Саттон-Колдфилд, графство Западный Мидлендс, страдает из-за расстройства обоняния, которое развилось после перенесенного ей COVID-19. Об этом сообщает BBC News.
Клер Фриер заболела коронавирусом в марте 2020 года, и на два месяца потеряла обоняние. После того, как оно вернулось, женщина поняла, что ароматы стали восприниматься иначе. Запахи лука, кофе, мяса, фруктов, алкоголя, зубной пасты, чистящих средств, парфюмерии и даже водопроводной воды стали вызывать у нее рвотные позывы.
Она вынуждена питаться хлебом и сыром — это единственная пища, запах которой кажется ей терпимым.

«Из-за запахов у меня кружится голова. Как только включается духовка, дом наполняет невыносимая гнилостная вонь»,

— поделилась женщина.
Благотворительная организация AbScent открыла в Facebook сообщество для людей с тем же расстройством обоняния. Как оказалось, многие столкнулись с этой проблемой после выздоровления от COVID-19.
Ранее "Рамблер" писал о том, что ученые предупредили о факторе внезапной смерти при COVID-19.
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