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Ученые предупредили о факторе внезапной смерти при COVID-19 

Даня Виттиг 35 минут назад
Ученые предупредили о факторе внезапной смерти при COVID-19
Фото: depositphotos.com
Ученые из Бельгии предположили, что дефицит витамина К вызывает осложнения при COVID-19. Об этом сообщают "Известия".
Недостаток витамина снижает эластичность сосудов. От этого зависит деятельность белка MGP, защищающего от разрушения эластичные волокна в коже, легких и кровеносных сосудах.
Разрушение сосудов грозит тромбозом. Чтобы "залатать" сосуд, организм формирует кровяной сгусток, который приводит к нарушению кровообращения. Крупный оторвавшийся тромб способен перекрыть сосуд и даже привести к внезапной смерти.
Раньше это явление наблюдалось у больных диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническим заболеванием почек и ожирением. Теперь тромбоз все чаще встречается у пациентов с коронавирусом.
«Учитывая, что витамин K имеет важное значение для здоровья легких и регуляции процессов свертывания крови, дефицит его во время COVID-19 может усугубить эти проблемы», — заключили ученые.
Ранее "Рамблер" сообщал о побочных эффектах избыточного витамина D.
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