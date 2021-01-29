Ученые предупредили о факторе внезапной смерти при COVID-19 

Ученые из Бельгии предположили, что дефицит витамина К вызывает осложнения при COVID-19. Об этом сообщают "Известия".

Недостаток витамина снижает эластичность сосудов. От этого зависит деятельность белка MGP, защищающего от разрушения эластичные волокна в коже, легких и кровеносных сосудах.

Разрушение сосудов грозит тромбозом. Чтобы "залатать" сосуд, организм формирует кровяной сгусток, который приводит к нарушению кровообращения. Крупный оторвавшийся тромб способен перекрыть сосуд и даже привести к внезапной смерти.

Раньше это явление наблюдалось у больных диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническим заболеванием почек и ожирением. Теперь тромбоз все чаще встречается у пациентов с коронавирусом.

«Учитывая, что витамин K имеет важное значение для здоровья легких и регуляции процессов свертывания крови, дефицит его во время COVID-19 может усугубить эти проблемы», — заключили ученые.