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Побочные эффекты избыточного приема витамина D 

Александра Нечаева 2 часа назад
Побочные эффекты избыточного приема витамина D
Фото: Depositphotos
Витамин D жизненно важен организму человека. Его достаточное количество обеспечивает защиту от болезней костей, проблем с сердечно-сосудистой системой, гриппа и некоторых других проблем со здоровьем. Врачи советуют избегать недостатка
этого витамина и принимать его ежедневно.
Однако, стоит помнить о том, что избыток витамина D, как и его недостаток, может привести к негативным последствиям. Чем же опасна «передозировка» витамином D, читайте в материале «Рамблера».

Проблемы с костями

Несмотря на то, что витамин D отвечает за поддержание здоровья костей, его избыток отнюдь не прибавляет им прочности. Напротив, может возникнуть потеря костной массы вследствие плохого усвоения витамина К12, вызванное слишком высокой концентрацией витамина D.

Гиперкальциемия

Потребление высоких доз витамина D может привести к перенасыщению крови кальцием. Побочным действием этого состояния становится повышенная жажда и частое мочеиспускание, что, в свою очередь, негативно сказывается на работе почек.

Плохое самочувствие

Чаще всего оно возникает также из-за повышения уровня кальция в крови и может быть выражено головокружением, потерей аппетита, повышенной утомляемостью и тошнотой.
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