Российская вакцина "Спутник V" вошла в тройку мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"Спутник V" обогнал три вакцины из Китая. На данный момент вакцина уже одобрена 26 государствами в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Северной Америке, превысив планы РФПИ

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами", — сообщил фонд.

Первое место в мире занимает вакцина Pfizer, разрешенная в 35 странах, за ней следует AstraZeneca с 31 страной. В то же время "Спутник V" обогнал по числу одобрений вакцину Moderna (14 стран), а также три китайские вакцины — Sinopharm (13), Sinovac (10), CanSino (2).