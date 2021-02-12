Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

«Спутник V» вошел в тройку самых популярных вакцин против COVID-19 

Даня Виттиг 2 часа назад
Российская вакцина "Спутник V" вошла в тройку мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
"Спутник V" обогнал три вакцины из Китая. На данный момент вакцина уже одобрена 26 государствами в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Северной Америке, превысив планы РФПИ.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами", — сообщил фонд.

Первое место в мире занимает вакцина Pfizer, разрешенная в 35 странах, за ней следует AstraZeneca с 31 страной. В то же время "Спутник V" обогнал по числу одобрений вакцину Moderna (14 стран), а также три китайские вакцины — Sinopharm (13), Sinovac (10), CanSino (2).
Ранее "Рамблер" сообщал, стоит ли прививаться двумя вакцинами сразу.
Коронавирус , Видео , Российский фонд прямых инвестиций
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что будет, если пить воду с куркумой по утрам
11:43
Что будет, если пить воду с куркумой по утрам
ЗОЖ
Деменция: как правильно общаться с больными
03:09
Деменция: как правильно общаться с больными
Болезни и лекарства
Первые признаки проблем с сердцем
12:15
Первые признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
09:01
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
ЗОЖ
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
07:10
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Как быстро вылечить простуду и грипп
06:10
Как быстро вылечить простуду и грипп
Болезни и лекарства
Как проверить себя на туннельный синдром
06:10
Как проверить себя на туннельный синдром
Болезни и лекарства
Почему нельзя будить лунатиков
08:11
Почему нельзя будить лунатиков
Болезни и лекарства
Почему люди грызут ногти
04:57
Почему люди грызут ногти
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение