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Стоит ли прививаться двумя вакцинами сразу 

Полина Алферова 58 минут назад
Стоит ли прививаться двумя вакцинами сразу
Фото: РИА Новости
Алексей Аграновский, доктор биологических наук, объяснил, зачем прививаться сразу двумя вакцинами от коронавируса. Об этом сообщает Ura.ru.

«Если человек по каким-то причинам не поставил вторую дозу "Спутника V", то он может поставить другую вакцину», — уточнил ученый.

В этом случае он порекомендовал препарат «ЭпиВакКорона». Кроме того, привиться «Спутником V» можно дважды даже при нарушении интервала между дозами, хотя, разумеется, лучше все-таки придерживаться предписанного режима вакцинации.
Ранее «Рамблер» писал о том, что у переболевших COVID появляется метеозависимость.
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Коронавирус , Алексей Аграновский , РИА Ura.ru
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