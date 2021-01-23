Стоит ли прививаться двумя вакцинами сразу 

«Если человек по каким-то причинам не поставил вторую дозу "Спутника V", то он может поставить другую вакцину», — уточнил ученый.

В этом случае он порекомендовал препарат «ЭпиВакКорона». Кроме того, привиться «Спутником V» можно дважды даже при нарушении интервала между дозами, хотя, разумеется, лучше все-таки придерживаться предписанного режима вакцинации.