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Стопкоронавирус.рф

У переболевших COVID появляется метеозависимость 

Елизавета Назарова 3 часа назад
У переболевших COVID появляется метеозависимость
Фото: depositphotos.com
Врач-терапевт Наталья Зубарева рассказала еще об одном побочном эффекте у переболевших коронавирусом. По ее словам, у людей появляется метеозависимость. Об этом сообщает радио Sputnik.
Зубарева рассказала, что у большинства людей появляются головные боли, которые проходят после стабилизации погоды. У других из-за резкой перемены температур и атмосферного давления обостряются хронические заболевания.

"У них на фоне определенных метеорологических условий обостряются хронические заболевания, сердечно-сосудистые патологии и даже инфаркты с инсультами случаются, а еще проявляются заболевания легочной системы и астма. Это доказанный факт"

По мнению терапевта, ослабить эффект побочных эффектов поможет борьба со стрессом. Она отметила, что после COVID у людей ослаблены разные системы в организме, а из-за стресса они дают сбой.
Ранее "Рамблер" сообщал, что иммунитет к COVID-19 вырабатывается не ранее, чем через месяц.
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Коронавирус , Наталья Зубарева
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