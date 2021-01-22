Иммунитет к COVID-19 вырабатывается не ранее, чем через месяц 

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал срок, в течение которого появляется иммунитет после вакцинации от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Доктор», как сообщает ТАСС.
По его словам, после вакцинации от коронавируса иммунитет к инфекции вырабатывается не ранее чем через 32-45 дней.
«Максимальное количество [антител] через четыре инкубационных периода — 56 дней — вырабатывается, когда мы адекватно можем с вами дышать свободной грудью. Но это не значит, что мы прекращаем носить маски»,
— пояснил специалист.
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