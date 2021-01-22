Британский штамм COVID-19 оказался более смертоносным 

Министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британский штамм коронавируса SARS-CoV-2 оказался более смертелен, чем изначальный вариант болезни. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
«Сегодня нас проинформировали о данных, которые указывают на то, что новый вариант — вариант, который впервые был выявлен в Лондоне и юго-восточной Англии — может вызывать более высокую смертность»,
— заявил Джонсон
Министр также подтвердил, что вакцины остаются эффективными как против старых, так и против новых вариантов заболевания.
Ранее «Рамблер» писал о том, что антитела-"оборотни" вызывают тяжелое течение COVID-19.