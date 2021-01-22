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Британский штамм COVID-19 оказался более смертоносным 

Мария Грибова 2 часа назад
Британский штамм COVID-19 оказался более смертоносным
Фото: РИА Новости
Министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британский штамм коронавируса SARS-CoV-2 оказался более смертелен, чем изначальный вариант болезни. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

«Сегодня нас проинформировали о данных, которые указывают на то, что новый вариант — вариант, который впервые был выявлен в Лондоне и юго-восточной Англии — может вызывать более высокую смертность»,

— заявил Джонсон
Министр также подтвердил, что вакцины остаются эффективными как против старых, так и против новых вариантов заболевания.
Ранее «Рамблер» писал о том, что антитела-"оборотни" вызывают тяжелое течение COVID-19.
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