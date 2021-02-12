Врач перечислил симптомы постковидного синдрома

Директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава Игорь Никитин назвал основными признаками постковидного синдрома потливость, нарушение внимания и повышенная утомляемость, когда привычные физические нагрузки кажутся непосильными. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Специалист отметил, что все перечисленное — это признаки поражения центральной нервной системы периферической. Также Никитин отметил, что постковидный синдром также проявляется в виде депрессии, поражения сердечно-сосудистой системы, изменения функции почек. И в таких случаях необходима помощь специалиста.