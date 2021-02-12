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Стопкоронавирус.рф

Потливость и усталость: врач назвал симптомы постковидного синдрома 

Мария Грибова 1 час назад
Врач перечислил симптомы постковидного синдрома
Фото: РИА Новости
Директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава Игорь Никитин назвал основными признаками постковидного синдрома потливость, нарушение внимания и повышенная утомляемость, когда привычные физические нагрузки кажутся непосильными. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Специалист отметил, что все перечисленное — это признаки поражения центральной нервной системы периферической. Также Никитин отметил, что постковидный синдром также проявляется в виде депрессии, поражения сердечно-сосудистой системы, изменения функции почек. И в таких случаях необходима помощь специалиста.
Ранее «Рамблер» писал о том, что ученые выяснили признаки суперраспространителей COVID-19.
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Коронавирус , Игорь Никитин , Минздрав РФ
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