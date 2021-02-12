Ученые выяснили признаки суперраспространителей COVID-19 

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Ученые выяснили, какие пациенты с COVID-19 становятся суперраспространителями вируса. Об этом сообщает MedicalXpress.

Американскими экспертами были изучены показатели194 пациентов с коронавирусом. Им удалось выяснить, что количество выдыхаемых частиц аэрозоля, содержащего вирус, сильно различается в зависимости от возраста, индекса массы тела, а также стадии заболевания.

Таким образом, суперраспространителями становились пациенты старшего возраста, страдающие от избыточного веса, поскольку выдыхали в три раза больше «зараженных» капель.

Специалисты также отметили, что в среднем количество капель аэрозоля увеличивалось по мере прогрессирования инфекции, достигая пиковых уровней через неделю после заражения, а снижалось до нормального через две недели.