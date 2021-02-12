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Ученые нашли эффективный способ уберечься от заражения COVID-19 

Даня Виттиг 5 часов назад
Ученые нашли эффективный способ уберечься от заражения COVID-19
Фото: depositphotos.com
Исследователи Центров по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что одновременное ношение двух масок уменьшает риск заражений до 80-90 процентов. Об этом сообщается на сайте организации.
В ходе эксперимента ученые проверили несколько вариантов ношения масок и то, как эффективно они задерживают вирусные частицы при кашле.
Медики изучили такие варианты: одна трехслойная маска для медицинских процедур, одна трехслойная тканевая маска и трехслойная тканевая маска, закрывающая медицинскую маску, а также двойная маска или маска с завязанными петлями для ушей.
Результаты показали, что маска без завязанных петель блокировала 42 процента аэрозольных частиц, а одна тканевая маска блокировала 44,3 процента. Две маски блокировали 92,5 процента частиц.
Если же источник не носил маску, а человек, подвергавшийся воздействию носил двойную маску, то такая комбинация обеспечивала 83-процентную защиту.
Ранее "Рамблер" сообщал, когда россияне смогут снять маски.
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Коронавирус
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