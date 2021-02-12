Ученые нашли эффективный способ уберечься от заражения COVID-19 

Исследователи Центров по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что одновременное ношение двух масок уменьшает риск заражений до 80-90 процентов. Об этом сообщается на сайте организации.

В ходе эксперимента ученые проверили несколько вариантов ношения масок и то, как эффективно они задерживают вирусные частицы при кашле.

Медики изучили такие варианты: одна трехслойная маска для медицинских процедур, одна трехслойная тканевая маска и трехслойная тканевая маска, закрывающая медицинскую маску, а также двойная маска или маска с завязанными петлями для ушей.

Результаты показали, что маска без завязанных петель блокировала 42 процента аэрозольных частиц, а одна тканевая маска блокировала 44,3 процента. Две маски блокировали 92,5 процента частиц.

Если же источник не носил маску, а человек, подвергавшийся воздействию носил двойную маску, то такая комбинация обеспечивала 83-процентную защиту.