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Стопкоронавирус.рф

Иммунолог рассказал, когда россияне смогут снять маски 

Анна Арсеньева 1 час назад
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, при каком условии в России отменят масочный режим. Об этом сообщает НСН.
По словам медика, нужно соответствие определенной форме. Так, эпидемия останавливается, когда иммунитет появляется у 70% населения. Чтобы посчитать, какой показатель на данный момент, нужно к количеству инфицированных с положительным ПЦР-тестом прибавить вакцинированных граждан. Получится цифра, которую необходимо соотнести с численностью населения региона.
Иммунолог считает, что в Москве коллективный иммунитет достигнет 70-80% к началу лета. Тогда жители смогут снять маски. Как отметил Владислав Жемчугов, в столице, по словам Сергея Собянина, уже более 50% людей имеют иммунитет к COVID-19.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России создали высокоточный экспресс-тест на COVID-19.
Коронавирус , Видео , Владислав Жемчугов
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