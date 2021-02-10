Иммунолог рассказал, когда россияне смогут снять маски 

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, при каком условии в России отменят масочный режим. Об этом сообщает НСН.

По словам медика, нужно соответствие определенной форме. Так, эпидемия останавливается, когда иммунитет появляется у 70% населения. Чтобы посчитать, какой показатель на данный момент, нужно к количеству инфицированных с положительным ПЦР-тестом прибавить вакцинированных граждан. Получится цифра, которую необходимо соотнести с численностью населения региона.

Иммунолог считает, что в Москве коллективный иммунитет достигнет 70-80% к началу лета. Тогда жители смогут снять маски. Как отметил Владислав Жемчугов, в столице, по словам Сергея Собянина, уже более 50% людей имеют иммунитет к COVID-19.