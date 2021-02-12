Врачи назвали причину высокой смертности диабетиков от COVID-19 

Президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов объяснил высокую смертность от коронавируса людей с диабетом. Об этом сообщают РИА Новости.

По его мнению, глюкоза не дает эритроцитам доносить до тканей кислород в нужном объеме. В связи с пандемией люди с сахарным диабетом оказались самыми уязвимыми, но не только из-за поражения сосудов.

"Эритроциты, блокированные глюкозой, не доводят те четыре молекулы кислорода, которые обычно они передают тканям. Поэтому здесь уже такая и метаболическая гипоксия, ну и, конечно, лёгочная наступает, поэтому смертность высокая", — пояснил Дедов.

Однако в центре предложили свой вариант эффективного лечения COVID-19. Дедов пояснил, что гормоны надпочечника могут регулировать иммунную систему, но останавливают любое аллергическое или другое нежелательное или вредное воздействие.

"Когда вводишь кортикостероиды, они останавливают деление вирусов и выброс цитокинов. А там уже легче, конечно, разбираться. Так что кортикостероиды ‒ это первое место", — пояснил Дедов.

Помимо этого пациентам необходимы антикоагулянты, чтобы не образовывались тромбы, а окислители для построения гормонов надпочечника.