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Врачи назвали причину высокой смертности диабетиков от COVID-19 

Даня Виттиг 3 часа назад
Врачи назвали причину высокой смертности диабетиков от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов объяснил высокую смертность от коронавируса людей с диабетом. Об этом сообщают РИА Новости.
По его мнению, глюкоза не дает эритроцитам доносить до тканей кислород в нужном объеме. В связи с пандемией люди с сахарным диабетом оказались самыми уязвимыми, но не только из-за поражения сосудов.

"Эритроциты, блокированные глюкозой, не доводят те четыре молекулы кислорода, которые обычно они передают тканям. Поэтому здесь уже такая и метаболическая гипоксия, ну и, конечно, лёгочная наступает, поэтому смертность высокая", — пояснил Дедов.

Однако в центре предложили свой вариант эффективного лечения COVID-19. Дедов пояснил, что гормоны надпочечника могут регулировать иммунную систему, но останавливают любое аллергическое или другое нежелательное или вредное воздействие.

"Когда вводишь кортикостероиды, они останавливают деление вирусов и выброс цитокинов. А там уже легче, конечно, разбираться. Так что кортикостероиды ‒ это первое место", — пояснил Дедов.

Помимо этого пациентам необходимы антикоагулянты, чтобы не образовывались тромбы, а окислители для построения гормонов надпочечника.
Ранее "Рамблер" сообщал, пациенты с каким типом диабета наиболее уязвимы к COVID-19.
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Коронавирус , Иван Дедов
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