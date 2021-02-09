Пациенты с диабетом второго типа уязвимее для COVID-19

У страдающих диабетом второго типа людей среднего возраста риск смерти от коронавируса значительно выше, чем у пациентов той же возрастной группы, но без диабета. Об этом заявили ученые Эксетерского университета, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Как определили исследователи, пациент 50-летнего возраста с диабетом второго типа имеет одинаковые шансы умереть от COVID-19 с человеком 66 лет, у которого нет диабета. Однако эта разница уменьшается с возрастом.

Несмотря на то, что люди с неинсулинозависимым диабетом входят в приоритетную группу по вакцинации в Германии и Великобритании, в большинстве других стран это не так.

Ученые считают, что людям с диабетом необходимо сделать вакцину от коронавируса как можно скорее.