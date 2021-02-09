Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Определен точный риск смерти от коронавируса из-за диабета 

Стелла Шмель 4 часа назад
Пациенты с диабетом второго типа уязвимее для COVID-19
Фото: depositphotos.com
У страдающих диабетом второго типа людей среднего возраста риск смерти от коронавируса значительно выше, чем у пациентов той же возрастной группы, но без диабета. Об этом заявили ученые Эксетерского университета, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Как определили исследователи, пациент 50-летнего возраста с диабетом второго типа имеет одинаковые шансы умереть от COVID-19 с человеком 66 лет, у которого нет диабета. Однако эта разница уменьшается с возрастом.
Несмотря на то, что люди с неинсулинозависимым диабетом входят в приоритетную группу по вакцинации в Германии и Великобритании, в большинстве других стран это не так.
Ученые считают, что людям с диабетом необходимо сделать вакцину от коронавируса как можно скорее.
Ранее "Рамблер" писал, что Малышева назвала причины потери обоняния, не связанные с COVID-19.
Видео дня. Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
09:01
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
ЗОЖ
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
07:10
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Как быстро вылечить простуду и грипп
06:10
Как быстро вылечить простуду и грипп
Болезни и лекарства
Как проверить себя на туннельный синдром
06:10
Как проверить себя на туннельный синдром
Болезни и лекарства
Почему нельзя будить лунатиков
08:11
Почему нельзя будить лунатиков
Болезни и лекарства
Почему люди грызут ногти
04:57
Почему люди грызут ногти
Болезни и лекарства
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
08:51
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
Болезни и лекарства
Чем опасен для человека ночной образ жизни
06:10
Чем опасен для человека ночной образ жизни
ЗОЖ
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
06:10
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение